Desporto, Caldas da Rainha Indoor Karting Caldas da Rainha/Mais Oeste Rádio venceu no Bombarral Realizou-se no último domingo a quarta e ultima prova do campeonato aniversário KIRO, tendo saído vencedora a equipa caldense Indoor Karting Caldas da Rainha/Mais Oeste Rádio. 20-12-2016 | Equipa caldense Com um andamento fortíssimo imposto desde o início, a equipa das Caldas da Rainha foi ganhando gradualmente avanço para as demais equipas. Com a obrigação de sete paragens na box, a estratégia de paragens foi também determinante para o sucesso final, tendo a rapidez dos pilotos feito o resto.

Com esta vitória, a equipa obteve o 3º lugar final do campeonato. André Martins, Tiago Teixeira, Carlos Surgy, Pedro Couto e Tiago Trincadeiro foram os pilotos.

