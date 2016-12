Desporto, Caldas da Rainha Basquetebol - Pimpões Os Sub-14 Masculinos receberam a equipa do Stella Maris, com a qual haviam perdido dois encontros esta época. No 1º período, superioridade clara dos visitantes, com um parcial de 8-20, fazendo entender que o resultado já estaria decidido mas no 2º período os locais aproveitaram um claro período de dormência dos adversários, averbando um parcial de 12-4. 20-12-2016 | Sub-14 Masculinos Com o resultado em 20-24, os caldenses aproveitaram o desacerto dos visitantes e empataram durante período considerável o jogo em 24-24 para, na reta final, o Stella Maris conseguir ligeira superioridade (6-8). No 4º período os visitantes finalmente pareceram acordar e tomaram conta do jogo e após parcial de 11-24 averbaram uma vitória por 37-56.

No último jogo da Fase Regular os Sub-18 deslocaram-se à casa do Stella Maris, tendo desde o início demonstrado que, mesmo com as baixas sofridas por lesão e com jogadores ainda em processo de recuperação, são uma equipa temível.

Logo no 1º período, um parcial de 3-16 mostrou que iam para marcar posição e o parcial do 2º período (9-26) confirmou que tanto na defesa como no ataque a equipa caldense é um osso duro de roer.

Com 12-42 ao intervalo, a equipa local apresentou-se bastante mais acutilante na defesa e aproveitou um período de relaxamento dos caldenses, superiorizando-se num parcial de 14-11. No 4º e último período, os locais, com um banco bastante mais extenso, conseguiram equilibrar o jogo, conduzindo a um parcial de 14-16 e vitória para os caldenses por 40-69.

Com este resultado, os Pimpões carimbaram o acesso à Fase Final em 3º lugar.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub