Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Concerto de Reis No dia 7 de janeiro, pelas 15h, no Museu José Malhoa, vai ter lugar um Concerto de Reis com os Grupos Corais das Caldas da Rainha. 20-12-2016 | O evento é promovido pela Liga dos Amigos do Museu de José Malhoa e tem entrada livre. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub