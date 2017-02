Desporto Pelicanos sub-14 vencem em Sintra Duas semanas após terem vencido a 1ª jornada do Torneio Regional de Rugby VII os sub-14 caldenses conquistaram de novo o primeiro lugar na jornada realizada em Sintra, organização do Sintrense Rugby. 31-01-2017 | Participaram, para além dos anfitriões e do Caldas RC/Torreense Rugby, as equipas do St.Julians, Colégio Pedro Arrupe (CPA), Rugby Vila da Moita, SL Benfica Rugby, Agronomia, Ericeirense e Sporting Rugby, que já tinham estado presentes na 1ª jornada.

Na fase de grupos o Caldas Rugby Clube disputou o primeiro jogo contra o Sintrense Azul, tendo vencido por 7-2. Rodando a equipa e dando oportunidade a todos os atletas de jogarem, os pelicanos venceram também o segundo jogo contra o Ericeirense, por 6–1, conquistando o primeiro lugar no grupo e o acesso a disputar o pódio do Torneio, com vitórias sobre o Sintrense Amarelo, por 5-1 e sobre o Rugby Vila da Moita, por 6–2.

Nesta jornada o Caldas Rugby Clube alinhou com André Kravchuck (2 E), António Pardal (1 E), Diogo Silva, Eduardo Egrejas (2 E), Guilherme Colmonero (Torreense Rugby) (3 E), João Silva, José Lopes (3 E), José Vasconcelos (2 E), Lucas Vitorino, Manuel Carriço (6 E) e Tomás Dias (5 E); Treinador: Eduardo Pecegueiro; Diretor Equipa: Eduardo Egrejas.

