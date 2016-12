Peniche 18 sonhos de crianças e idosos vão ser concretizados Muitas crianças e idosos gostariam de conhecer uma figura pública de referência, outros desejavam passear de barco, andar de avião, ir a um jogo de futebol ou a um concerto, ou ver neve ao vivo. Um presente especial como uma casa de bonecas, uma bicicleta, ser durante um dia modelo, bombeiro, enfim…tudo isto são desejos possíveis de concretizar em Peniche, no âmbito da iniciativa que pretende celebrar os 18 anos do “Natal Penicheiro”. 20-12-2016 | Francisco Gomes A comissão organizadora decidiu lançar a atividade “Vamos cumprir um sonho”, em que serão selecionados 18 sonhos que se pretendem concretizar durante o próximo ano. Os destinatários desta iniciativa são crianças do 1º ciclo e idosos de instituições particulares de solidariedade social e de centros de convívio de Peniche.

As candidaturas à realização de um sonho não deverão feitas pelos próprios interessados, mas sim, no caso de crianças, pela professora responsável, e no caso de idosos pelas instituições.

As propostas devem ser feitas através de formulário próprio disponível na 102FM Rádio até 23 de dezembro, e a comissão organizadora irá avaliá-las, divulgando os sonhos que serão realizados no dia da festa de encerramento do Natal Penicheiro, no dia 8 de janeiro.



Francisco Gomes

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub