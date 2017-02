Desporto Caldas Rugby Clube derrotado na Taça de Portugal Conquistada no passado dia 7 a presença nos 1/8 final da Taça de Portugal, após a vitória sobre os eternos rivais do Oeste, o RC Santarém, os pelicanos receberam, no último domingo, o atual 4º classificado do campeonato nacional da Divisão de Honra e um dos históricos do rugby nacional, a equipa do AEIS Técnico. 31-01-2017 | Jogo dos 1/8 final da Taça de Portugal Não estando nunca em causa a superioridade da equipa do Técnico, o Caldas encarou este jogo como uma oportunidade para se testar e jogar com o espírito pelicano.

Entrou muito forte o Técnico e rapidamente marcou três ensaios nos primeiros nove minutos. Respondeu o Caldas e na sequência de uma excelente jogada – alinhamento conquistado nos cinco metros adversários, seguido de “moule”, fixação à entrada da linha de ensaio, jogada rápida para o abertura, Jonathan ”Nilas” Nolan, e um pontapé tático a solicitar o ponta do lado contrário, Gustavo “Toro” Moura – concretizou um toque de meta, bem transformado pelo ”arrier” Tomás “Tommy” Lamboglia.

Aproveitou, então o Técnico um deslize defensivo e marcou, com facilidade, um quarto ensaio, aos 17 minutos, bem transformado.

Os forasteiros marcaram de novo aos 25 minutos e na bola de jogo. Aos 34 minutos o Caldas viu o seu médio de abertura sair lesionado, o que criou dificuldades na fluidez do seu jogo.

1ª Parte: Caldas RC - 7 / Técnico – 38

Na segunda parte assistiu-se a um jogo com um certo equilíbrio, mas o Técnico concretizou dois novos toques de meta aos 47 e aos 55 minutos, ambos bem transformados.

Nos últimos vinte minutos assistiu-se a um natural desgaste da equipa caldense, aproveitado pelos engenheiros para dilatar o resultado com a obtenção de mais dois toques de meta, aos 68 e 72 minutos, ambos transformados.

No tempo extra - seis minutos - o Técnico aproveitou, e, em mais dois contra ataques aumentou a vantagem para números talvez exagerados face ao comportamento das duas equipas.

Resultado final: Caldas RC - 7 (1 E, 1 T) / CR Técnico - 80 (12 E, 10 T).

O CRC alinhou com Luis Gaspar, David Esteves, Rui Santos, Cristiano Manuel, Bruno Martins, Leonardo Ferreira, Ricardo Marques (Cap.), Filipe Gil, Salvador Cambournac, Jonathan Nolan, Gustavo Moura, Gonçalo Silva, Nika Charkviani, Tomas Jacinto, Tomás Lamboglia, João Vicente, Francisco Fraga, Sebastião Vasconcelos, Mateus Neves, Diogo Vasconcelos e Cristóvão Monteiro; Treinador: Patricio Lamboglia; Fisioterapeuta: João Raimundo/Physioclem; Diretor Equipa: Adelino Jacinto.

