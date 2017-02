Cadaval Programa Coopjovem apoia autoemprego Encontra-se aberta, até 28 de fevereiro, para jovens dos 18 aos 29 anos, a segunda fase de candidaturas ao Coopjovem – programa de apoio ao empreendedorismo cooperativo, destinado a facilitar a criação do próprio emprego e a definição do seu trajeto de vida. 31-01-2017 | Esta medida destina-se, segundo informa o “CLDS 3G Melhor Cadaval”, a jovens dos 18 aos 29 anos que pretendam constituir uma nova cooperativa que integre de três a nove cooperadores, ou que pretendam criar uma nova secção em cooperativas agrícolas já existentes, que tenham até 10 trabalhadores.

Os apoios concedidos consistem em bolsa, durante implementação do projeto (até seis meses), apoio técnico, linha de crédito com um limite máximo de 20 mil euros, e apoio financeiro, não reembolsável, para a criação e instalação da cooperativa, até 15 mil euros.

O programa foi divulgado numa sessão de informação ocorrida no auditório da Câmara Municipal, numa iniciativa do “CLDS 3G Melhor Cadaval”, que foi dinamizada pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

Mais informações pelo tel. 262691545.

