Caldas / Economia, Caldas da Rainha Concurso M1lhão dá prémio nas Caldas da Rainha O boletim com o código vencedor do concurso M1lhão, dos jogos Santa Casa, da passada sexta-feira, foi vendido nas Caldas da Rainha, desconhecendo-se quem é o feliz contemplado do sorteio que irá receber 801 mil euros (deduzidos os 20% do imposto do selo sobre o montante de 995 mil euros que não está isento). 20-12-2016 | Francisco Gomes [+] Fotos José Henriques, proprietário da papelaria Bordalo, vendeu o boletim vencedor “Ainda não apareceu cá ninguém a festejar, mas também não tem de aparecer e se calhar não se saberá quem ganhou”, exclamou José Henriques, proprietário da papelaria Bordalo, que apesar de já ter vendido um primeiro e um segundo prémio da Lotaria clássica, nunca tinha atingido tão alto valor.

O estabelecimento, no centro da cidade, era ontem alvo de muitos curiosos, entre apostadores atraídos pelo anúncio do prémio.

“Espero que tenha saído a alguém que necessite”, comentou Rui Santos, enquanto que Maria de Fátima confessava estar “contente por ter sido nas Caldas da Rainha e triste por não ter sido para mim”.

Neste último sorteio foram gerados 6.448.852 códigos alfanuméricos, no total de 3.410.793 bilhetes registados. A receita ilíquida das apostas foi de 1.934.655,60 euros.



Francisco Gomes

