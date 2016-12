Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Férias de Natal no Museu José Malhoa De 20 a 23 de dezembro, das 15h00 às 16h30, no Museu José Malhoa, decorrem ateliês de pintura livre com aguarelas e de desenho livre com pastel, com o objetivo de proporcionar às crianças dos seis aos doze anos a expressão da sua criatividade 20-12-2016 | O custo é dois euros. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

