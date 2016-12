Bombarral Árvores de natal e presépios Pela terceira campanha natalícia consecutiva, numa organização do pelouro de Ação Social do Município, as instituições do concelho do Bombarral dedicadas às vertentes social e solidária foram convidadas a sensibilizar os seus membros para, de forma criativa, ornamentarem árvores de Natal e presépios, a fim de serem exibidos em espaço público na vila. 20-12-2016 | Presépio do Rotary Club do Bombarral Desde 3 de dezembro as árvores de Natal e os presépios estão expostos na rua do Comércio. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub