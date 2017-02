Ocorrências Acidentes no Bombarral No dia 26 de janeiro, pelas 14h34, foi registado um acidente na A8 (km 50, sentido Norte/Sul), de que resultou um ferido leve. 01-02-2017 | Outro ferido ligeiro foi o resultado do despiste de uma viatura na EN8 (km 75), na localidade de Paúl, no passado dia 22, pela 19h02.

No primeiro caso compareceram a viatura médica de emergência e reanimação das Caldas da Rainha, os bombeiros e a Unidade Nacional de Trânsito da GNR, e no segundo os bombeiros e GNR do Bombarral.

