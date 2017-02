Bombarral Câmara exige reparação de pavimento entre Paúl e São Mamede “Na sequência de uma intervenção levada a cabo pelas Águas do Oeste, o troço da estrada nacional 8 entre Paúl e São Mamede, no Bombarral, ficou com o pavimento danificado e põe em causa a normal circulação de viaturas, tendo já sido causa de acidentes rodoviários”, refere a Câmara do Bombarral, considerando que “passados dez anos, apesar das inúmeras insistências efetuadas junto das Águas do Oeste e das Infraestruturas de Portugal, permanece uma incompreensível e injustificável inércia destas entidades”. 31-01-2017 | Francisco Gomes A autarquia tem conhecimento que as Águas do Oeste prestaram garantias sobre a obra efetuada, não compreendendo o porquê do não acionamento das mesmas “para resolução de um grave problema rodoviário”.

“Perante a ausência de vontade da parte das Infraestruturas de Portugal e, atualmente, das Águas de Lisboa e Vale do Tejo, em solucionar este problema”, a autarquia decidiu enviar um ofício às Infraestruturas de Portugal a exigir “a imediata resolução dos danos causados no pavimento e convocar os responsáveis para uma reunião na Câmara”.

