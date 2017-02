Desporto Pimpões em torneio de natação em Alcobaça Organizado pelo Clube de Natação de Alcobaça, realizou-se no passado dia 21, no Complexo Municipal de Piscinas de Alcobaça, a XX edição do Torneio União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, competição que contou com a participação de 171 nadadores. 31-01-2017 | [+] Fotos Nadadores caldenses A equipa dos Pimpões/Cimai era composta pelos nadadores Beatriz Martins, Margarida Arroja, Sofia Cunha, Victoria Laranjeira, Dylan Félix, Eduardo Miranda, Gil Lemos, Gustavo Ribeiro, Luca Tona e Sérgio Cerla.

Foi obtido o oitavo lugar entre catorze participantes.

No mesmo dia e local realizou-se a XXI edição do Torneio Taça Cidade de Alcobaça em absolutos, competição que contou com a participação de 146 nadadores (71 masculinos e 75 femininos).

A equipa dos Pimpões/Cimai era composta pelos nadadores Mariana Barbosa, Maria Carvalho, Pedro Correia, Lara Cotrim, Leonor Cristino, Manuel Ferraz, Ana Sofia Ferreira, João Madrugo, Bernardo Pereira, Constança Rodrigues, Constança Silva, Diogo Silva, Ana Beatriz Sousa e Alexandre Cruz.

A equipa dos Pimpões/Cimai classificou-se em 7º lugar.

