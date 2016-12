Opinião All mighty Coca-Cola Aproveitando a boleia da época natalícia, vamos em poucas palavras demonstrar a todos os descrentes, o impacto que uma marca pode ter no mercado. 24-12-2016 | Susana C. Silva [+] Fotos Coca-cola. Duvido que haja uma pessoa que não saiba o que estas duas palavras representam.

Mas será que sabem o impacto que uma simples marca de refrigerante teve no conceito e imagem do Pai Natal que hoje abraçamos?

Vem à cabeça a lembrança dos pequenos, sentados ansiosamente em frente à lareira, tontos de tanto olhar para os ponteiros do relógio, como se o simples facto de estarem a olhar fizesse com que o tempo passasse mais rápido e fosse então a hora.

A hora do gordinho mais simpático e afável da história descer impressionantemente pela chaminé para entregar um saco cheio de prendas. Se…tiverem sido uns bons meninos, claro!

Mas, como é que se chegou aqui?

Ora, a imagem atual do Pai Natal baseia-se em São Nicolau arcebispo na Turquia, no século IV. Nicolau costumava ajudar, anonimamente, quem estivesse em dificuldades financeiras. Reza a história que este colocava um saco com moedas de ouro na chaminé das casas dos mais necessitados.

No entanto, enquanto São Nicolau era originalmente retratado com trajes de bispo, hoje em dia o Pai Natal é retratado como um homem rechonchudo de barba branca, alegre e afável, trajando um casaco vermelho com gola e punhos brancos, calças vermelhas com bainhas brancas, e claro o cinto e botas de couro. A completar este eterno look, temos o incrível gorro a pender com um pompom branco na ponta.

Mas…como é que se chegou afinal a esta imagem, hoje espalhada por todo o mundo como a figura do Pai Natal?

Graças a uma marca!

Embora já utilizado anteriormente em campanhas de água mineral em 1915 e de Ginger ale em 1923 foi em 1931 que tudo mudou.

Em 1931, a Coca-Cola encomendou ao ilustrador Habdon Sundblom uma transformação do Pai Natal tornando-o num simpático senhor de barbas brancas e que usasses as cores da marca (vermelho e branco) nas suas vestes típicas.

Diz-se que a ideia inicial era tentar atrair o público a comprar o refrigerante no inverno, mas o sucesso da campanha foi tal que a Coca-Cola passou a adotar a figura do Pai Natal como um dos símbolos da marca e, incrivelmente o público adotou essa imagem do Pai Natal como símbolo oficial do Natal.

Até 1931, o doce Pai Natal era caracterizado das mais diversas formas aparecendo vestido de várias cores. Com esta campanha a Coca-Cola criou um padrão universal do Pai Natal.

Facto curioso é que, o gorro vermelho com o pompom branco característico da indumentária do Pai Natal é inteiramente da criação da Coca-Cola.

Com isto, e a jeito de puxar a brasa à minha sardinha, criem! Criem os vossos produtos e marcas e a seguir, venham registar, pois nunca se sabe qual é a próxima marca a criar um costume universal, uma frase inesquecível ou aquela música que jamais vão conseguir tirar da cabeça.

Quem não gostava que a sua marca estivesse associada à imagem do velhinho de barbas brancas mais conhecido do mundo? Melhor publicidade é impossível!

Por fim, no Norte da Europa, diz a tradição que o Pai Natal não vive propriamente no Pólo Norte, mas sim na Lapónia mais propriamente na cidade de Rovaniemi onde fica sediado o “escritório do Pai Natal”.

Para quem tem pequenos em casa, para os sonhadores ou apenas para os que querem manter a magia do Pai Natal viva, este é o endereço oficial do Pai Natal:

Destinatário: Santa Claus

Código postal: FIN-96930 Arctic Circle

Rovaniemi – Finlândia

Escreva-lhe qualquer coisa, e peça-lhe um registo da sua marca na botinha!

A todos um Feliz Natal!



Susana C. Silva

Consultora de Propriedade Industrial

Patent & Trademark Attorney

