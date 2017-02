Regional Jovem da Benedita vence concurso sobre violência doméstica Uma jovem da Benedita a residir no Reino Unido participou no concurso "Jovens pela Prevenção da Violência Doméstica e Violência Sexual", da Associação de Mulheres Contra a Violência, tendo sido a vencedora com o vídeo “Atitude em movimento”, que vai representar Portugal em Bruxelas, em fevereiro. 01-02-2017 | Francisco Gomes Joana do Mar Machado, a autora Segundo a autora, Joana do Mar Machado, “’Atitude’ é a mudança que a sociedade precisa. Ela tem oito anos e já sabe que o que falta é isso, isso mesmo, Atitude. Ela tenta transmitir o que a mãe sente (e ela também), através do movimento e das sensações que o coração não tem para compensar nem a respiração para complementar. A Atitude flutua no baloiço e na liberdade de expressão que este lhe transmite. Muitas das vítimas não pedem ajuda porque não sabem em quem possam confiar. A mãe da Atitude pediu ajuda na loja da vizinha mas a mensagem foi partilhada com o violador. Foi proibida de sair de casa. A Atitude quer que convertam críticas construtivas em ações visíveis, quer libertar a violência e empurrar o baloiço da mãe, de muitas mães, que vivem na escuridão”.

Há uma primeira fase na qual o público irá decidir qual o melhor vídeo através do maior número de visualizações até ao dia 16 de fevereiro. O vídeo, cujas filmagens foram feitas na Azambujeira, na Inglaterra e até durante uma viagem de avião para Portugal, pode ser visto em https://youtu.be/aoOzdxuthr0.

Joana Machado tem 24 anos e é natural de Azambujeira. É técnica de Medicina Nuclear e nos tempos livres é socorrista na St. John Ambulance (tinha sido bombeira voluntária na Benedita antes de ter ido para Inglaterra em novembro de 2014).

