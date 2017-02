Escolhas do Editor, Desporto Caldas Sport Clube prossegue recuperação financeira Os associados do Caldas Sport Clube (CSC) aprovaram por unanimidade o relatório e contas referentes ao exercício de 1 de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, e o orçamento do clube relativo ao exercício de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017, em assembleia geral realizada na passada sexta-feira, na sala de reuniões da União de Freguesias Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório. 31-01-2017 | Rui Miguel [+] Fotos Mesa da assembleia geral A direção do CSC fez o balanço do seu ano fiscal compreendido entre aquele período. Este novo prazo tem por base o pedido feito pelo clube para alterar o período de tributação, para adequar à realidade temporal (julho a junho) das épocas desportivas do clube com o período de tributação, dando uma imagem mais realística da situação económica e financeira do clube, evitando o desfasamento temporal das épocas desportivas, visto que eram reportadas a períodos diferentes.

Dando seguimento aos objetivos definidos na data da sua eleição em maio de 2014, a direção pretendeu continuar o trabalho desenvolvido desde o início do seu mandato, prosseguindo o saneamento financeiro do clube. Procurou-se e conseguiu-se manter a equipa de futebol sénior no campeonato nacional de seniores, constituir um plantel de futebol sénior em que a maioria dos atletas seja oriunda das camadas jovens do clube, continuar o modelo implantado no departamento do futebol juvenil, adquirir equipamentos necessários à prossecução da atividade do CSC e realizar obras de conservação e melhoramento no Campo da Mata e Quinta da Boneca, e continuar a sua política de rigorosa gestão orçamental.

“O CSC pagou o que restava das suas dívidas, os acordos com a Segurança Social e Finanças estão sanados, apesar de poder existir ainda uma dívida às Finanças, no que concerne a uma parcela do Totonegócio, estando o clube à espera de um veredito da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e apenas existem dois fornecedores com dívidas por regularizar, que totalizam €223,92”, revelou a direção.

