Desporto, Caldas da Rainha Pimpões nos nacionais da 2ª divisão Organizados pela Federação Portuguesa de Natação, realizaram-se nos passados dias 17 e 18, no Complexo de Piscinas da Póvoa de Varzim, os campeonatos nacionais da 1ª e 2ª divisão. 20-12-2016 | A equipa masculina Pimpões/Cimai participou e a tarefa que se pedia era muito difícil, em virtude da natural sangria de nadadores que quase todos os anos as equipas de cidades como as Caldas da Rainha sofre com a partida para as grandes cidades e para o ensino universitário dos nadadores mais velhos.

Apesar desse facto irreversível, os nadadores dos Pimpões apresentaram-se dispostos a dar o melhor de si, em defesa do clube e da cidade que representam.

Ao longo de dois dias a luta e de um esforço titânico, o mesmo foi insuficiente para assegurar a permanência na 2ª divisão.



