Regional Carnaval em preparação na Nazaré O Carnaval “Agarrá Bossa” está a preparar-se para trazer à rua vários dias de festa. De 3 de fevereiro a 1 e de março, a tradicional romaria do S. Brás, a exposição fotográfica e documental, os bailes de rua, as cegadas, as marchas e os desfiles vão mostrar a particularidade de um grande evento popular. 01-02-2017 | Estão a ser construídos os carros que vão desfilar Na Bonarte, a oficina do Carnaval da Nazaré, aplica-se criatividade na construção dos carros dos grupos que irão participar nos desfiles de domingo e de terça-feira.

Como é tradição, o Carnaval da Nazaré, este ano com reinado de Sónia Vidinha e Vitor Quinzico, tem como tema principal uma expressão nazarena (Agarrá Bossa).

As marchas inspiradas no tema, os bailes e os fatos para esta festa, ou as cegadas e as bandas infernais animam este carnaval que começa na Festa de S. Brás (a 3 de fevereiro) e que se prolonga até à quarta-feira de cinzas.

Programação: 3 Fev. - Romaria de S. Brás; 11 Fev. – Abertura da Exposição do Carnaval no Centro Cultural da Nazaré (15h30); 12 Fev. – Baile de Rua, na Praça Sousa Oliveira (16H00); 18 Fev. – Sábado Magro: Saída dos Grupos à rua; 19 Fev. – Exibição de Cegadas, no Centro Cultural da Nazaré (15h30); 19 Fev. – Baile de Rua, Praça Sousa Oliveira (16h00); 24 Fev. – Desfile de Carnaval da Criança, na Marginal (15h00); em Famalicão (15h00) e em Valado dos Frades (manhã); 25 Fev. – Desfile Noturno, na Marginal (22h30); 26 Fev. – Passagem de Testemunho dos Reis 2016 aos Reis 2017, Paço Real – Sítio (11h00); 26 Fev. – Desfile de Carnaval, Marginal (15h00); 28 Fev. – Desfile de Carnaval, Marginal (15h00); 1 Mar – Enterro do Santo Entrudo, Praia (17h30).

O Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré, lança o desafio a todos os grupos carnavalescos e foliões: “Entreguem uma cópia das vossas marchas (letra e/ou música) no Museu”.

Ao longo dos anos, o Museu Dr. Joaquim Manso tem vindo a reunir um número considerável de letras de marchas. A mais antiga data de 1928.

Esta “Marchoteca” constitui a memória de muitos carnavais nazarenos.

