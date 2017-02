Peniche Miniaturas de monumentos de Peniche em exposição Foi inaugurada no passado sábado a exposição “Peniche - Monumentos em Miniatura”, na Igreja de S. José - Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia (CIAB). 01-02-2017 | Igreja de São Sebastião, na Serra d’El Rei Nesta exposição, promovida pelo Município de Peniche, podem observar-se miniaturas de diversos imóveis históricos do concelho de Peniche, como igrejas, moinhos e escolas. As peças apresentadas são da autoria de três artesãos do concelho: João Rocha de Sousa, Sebastião Marcelino e Joaquim Leal.

Está ainda patente uma maquete do Museu de Atouguia da Baleia (atual CIAB), produzida por equipa da Câmara Municipal de Peniche para apresentação pública do projeto, antes do início da obra.

Através destes trabalhos de miniaturismo, os visitantes farão uma viagem por vários séculos de história do concelho de Peniche.

A exposição estará patente até 11 de março, sendo a entrada livre.

