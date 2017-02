Caldas / Economia CPA - Centro Português Auditivo melhora a oferta dos serviços auditivos em Caldas da Rainha Para quem quer ouvir bem, abriu recentemente uma marca 100% portuguesa, o CPA – Centro Português Auditivo, na Rua Diário de Noticias, nº5A em Caldas da Rainha. Esta nova aposta de Paulo Vitorino, especialista em aparelhos auditivos, que trabalha nesta área há quase 16 anos, procura dar resposta a qualquer problema relacionado com a perda auditiva, disponibilizando para o efeito uma campanha expecial promocional até 30% de desconto em qualquer modelo de aparelhos auditivos. 31-01-2017 | Mariana Martinho [+] Fotos Paulo Vitorino, especialista em aparelhos auditivos Com um espaço moderno e acolhedor, o CPA aposta num atendimento personalizado para um problema muito pessoal- a perda auditiva, na qualidade, mas também na diversificação de aparelhos auditivos, como forma de surpreender e dar oportunidade aos clientes de ouvirem melhor. Além disso, o novo espaço auditivo, dotado da tecnologia mais avançada e de uma equipa de profissionais com uma vasta experiência na área, disponibilizando para o efeito testes funcionais com equipamentos auditivos de alta tecnologia , assim como assistência e reparação dos equipamentos aos clientes, de forma a “assegurar uma melhor audição para uma vida melhor”.

Residente na zona Oeste, o especialista apostou abrir este negócio onde é o CEO da CPA num espaço que está a funcionar desde o início do ano.

”Pela vasta experiência na área decidi avançar neste projeto 100% português, para que todos tenham a sua oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida ouvindo melhor”, frisou o responsável, acrescentando que a “zona Oeste já precisava de uma nova dinâmica, na área dos aparelhos auditivos”.

Segundo o especialista, “o problema auditivo tem vindo a afetar cada vez mais pessoas”. Como tal alerta para as “pessoas acima de tudo prestarem cada vez mais atenção à sua audição e fazerem uma certa vigilância, caso não tenham um otorrino que os acompanhe, devem procurar um, para fazerem um diagnóstico profundo na questão da perda auditiva”.

Com a filosofia “uma empresa de pessoas para pessoas”, o CPA disponibiliza uma vasta gama de aparelhos auditivos, procurando “fornecer a melhor solução para qualquer cliente que precise de utilizar os nossos equipamentos”. Além disso, a marca procura ser “imbatível nos preços”, dispondo de vários equipamentos que chegam a todo o tipo de carteiras e ainda dispõe de facilidades de pagamento. “Mesmo as pessoas que têm fraco rendimento, nós tentamos sempre ajudar a poder ouvir melhor”, frisou.

O objetivo, segundo o responsável, é “ajudar os clientes a recuperar a qualidade de vida que tanto merecem”, apostando assim “numa empresa portuguesa e da região”. Apesar da existência de outros centros auditivos em Caldas da Rainha, Paulo Vitorino assegurou que existe mercado para todos “em todas as áreas existem bons e menos bons profissionais, mas quando se faz um trabalho com gosto e com profissionalismo, os resultados aparecem sempre”.

O novo espaço também aposta na assistência ao domicílio e futuramente numa unidade móvel. “Vamos ter uma unidade móvel, que vai rodar em outras zonas fora da cidade para prestar assistência à população, que não têm capacidade para se deslocar às Caldas”, explicou o responsável, adiantando que “este serviço permite desenvolver a marca e aumentar a nossa carteira de clientes”. Como tal, prevê que o centro tenha sucesso devido ao atendimento personalizado, onde o cliente é aconselhado tratado da melhor forma como “merece”.

A abertura deste negócio permitiu criar dois postos de trabalho, que mais tarde irá aumentar com a criação de uma unidade móvel.

O CPA está aberto de segunda a sexta entre as 9h30 e as 18h30.

