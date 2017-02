Ocorrências Loja de telemóveis assaltada A loja de uma empresa de telecomunicações no centro da cidade das Caldas da Rainha foi assaltada na madrugada da passada quarta-feira, tendo os ladrões levado equipamentos avaliados em vários milhares de euros que se encontravam numa vitrina, que partiram supostamente com recurso a uma marreta. 01-02-2017 | Francisco Gomes Vitrina terá sido partida com uma marreta O furto verificou-se cerca das duas e meia da manhã, na loja P-telemóveis, na Rua Heróis da Grande Guerra. Alguns moradores ouviram um primeiro estrondo e depois outro a seguir, e de seguida um carro a arrancar do local a alta velocidade, mas não conseguiram perceber quantos indivíduos eram e se estavam encapuzados.

“Deparámo-nos com a montra toda partida e sem os equipamentos”, indicou Célia Alves, responsável da loja, aberta em 2014 Da vitrina foram retirados telemóveis, alguns dos quais topo de gama, auriculares, colunas e baterias portáteis (power-bank). “Temos duas montras e a que foi assaltada era a que tinha mais valor”, revelou Ricardo Gaspar, também responsável pela loja.

“Hoje em dia nada surpreende. Foi um ato ponderado e quem veio sabia o que fazer”, lamentou.

A PSP investiga o assalto.

