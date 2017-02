Desporto Pelicanos Sub-16 vencem em Lisboa Disputou-se no passado sábado a sexta e última jornada do Circuito Regional Rugby VII Grupo C escalão Sub-16, Torneio de inverno, numa organização do CDUL/Colégio Pedro Arrupe (CPA). Os jogos tiveram lugar no Estádio Universitário de Lisboa. 31-01-2017 | Caldenses dominaram A equipa conjunta do Caldas Rugby Clube e do Torreense Rugby participou em mais esta jornada, mas, desta vez, apesentando-se quase na máxima força. Com todos os principais jogadores disponíveis – nas anteriores jornadas diversas circunstâncias não permitiram à equipa do Oeste ter o plantel completo – os pelicanos partiram, para esta última jornada, dispostos a mostrar todo o seu rugby, que já apresenta um nível superior, a justificar a participação em competição mais elevada.

E o resultado correspondeu ao que se esperava. Triunfo indiscutível, vencendo todos os quatro jogos por margens dilatadas.

Participaram, para além da equipa do Caldas RC/Torreense Rugby, as formações do Sporting Rugby, RC Loulé e Arsenal/Ubuntu que disputaram o Grupo B da Fase de Apuramento, e do CDUL/CPA, S. João da Talha, Belas RC e Vitória FC (Setúbal)/St.Peters’s, no Grupo A.

Na Fase de Apuramento vitórias sem contestação do Caldas RC/Torrense Rugby: Caldas RC/Torreense Rugby - 50 / Sporting Rugby – 0; Caldas RC/Torreense Rugby - 95 / Arsenal/Ubuntu – 5; Caldas RC/Torreense Rugby - 45 / RC Loulé - 10

Com o 1º lugar no Grupo B, a equipa do Oeste disputou o último jogo do Torneio para eleger o 1º e 2º lugar da Jornada, frente ao grande rival CDUL/CPA.

Evidenciando um rugby adulto, com uma presença física de assinalar, os pelicanos foram claramente superiores, triunfando com toda a justiça: Caldas RC/Torrense Rugby - 35 / CDUL/CPA – 5.

Alinharam pela equipa do Oeste: Afonso Montargil (6 E), Afonso Pecegueiro (5 E), Álvaro Jasmins (1 E), António Maltez (Cap. 3 E)), Carlos Prieto (5 E), Diogo Vieira (4 E), Manuel Carriço (2 E), Rodrigo Sebastião (5 E, 5 T), João Pedro Lamy (Torreense Rugby, 6 E), José Contreras (3 E), Paulo Ferreira (Torrense Rugby) e Rodrigo Pereira (Torreense Rugby).

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub