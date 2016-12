Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Festa de Natal do Colégio embarcou numa viagem ao passado “Conta-me História(s)” foi o tema da Festa de Natal do Colégio Rainha D. Leonor, que decorreu no passado dia 16. Através de momentos de canto, dança, dramatização, acrobática, entre outros, os 800 alunos, 40 professores e 20 encarregados de educação representaram vários marcos da História de um país que, mesmo perante as adversidades, luta pela(s) vitória(s). Embarcaram numa viagem ao passado, percorrendo momentos do país da “Saudade e do Fado”. 20-12-2016 | Marlene Sousa [+] Fotos Euro 2016 - professores, funcionários e encarregados de educação A última cena foi dos professores, funcionários e encarregados de educação que também subiram ao palco e dançaram ao som do "This one's for you", música oficial do Europeu de Futebol, onde Portugal ganhou o campeonato.

No final o público emocionou-se com o tema “Melhor de Mim”, da fadista Mariza, que tem como refrão “É preciso perder, para depois se ganhar e mesmo sem ver acreditar!”. O objetivo foi refletir um pouco do que foi 2016 e durante a música deixaram a mensagem que o Colégio “destaca-se pela amizade, união e laços inquebráveis”, e que “está para ficar”.

Segundo Sandra Santos e Raquel Galeão, diretoras pedagógicas do Colégio Rainha D. Leonor, “as palavras que passaram no vídeo (produzido por um dos professores da escola) foram da responsabilidade da direção, tendo sido dadas a conhecer apenas na festa. “Portanto, todas as reações foram espontâneas e genuínas”, apontaram, acrescentando que “nesta altura tão especial do ano foi a forma que encontrámos para agradecer aos pais, familiares, alunos, professores e funcionários, tal como transmitir que vamos lutar por aquilo que a escola tem vindo a conquistar, por mérito próprio”.

Os ensaios foram realizados com os professores e alunos do pré-escolar ao ensino secundário, que foram os protagonistas de um verdadeiro espetáculo mostrando os seus talentos, que todos os anos emocionam e encantam o público presente. Sandra Santos e Raquel Galeão referiram que a festa de Natal do Colégio é já uma referência na cidade e que “começa a haver várias pessoas externas à escola a comentarem que já “ouviram falar da festa” e a sentirem alguma curiosidade. Destacaram todas as atuações nomeadamente o "euro 2016", que levou os cerca de 800 alunos a levantarem-se para “acompanhar os encarregados de educação e professores que estavam a representar o momento”.

Para estas responsáveis, a Festa de Natal é importante para os alunos uma vez que têm a oportunidade de mostrar os seus talentos e criatividade. “A formação de alunos não incide apenas na transmissão de conteúdos. Há competências essenciais que se adquirem muitas vezes fora da sala de aula, noutros contextos. Tentamos, nas diversas iniciativas que promovemos, desenvolver o espírito crítico, a autonomia, a criatividade, entrei outros, e a festa de Natal constitui um desses momentos”, sublinharam.

Muito se tem especulado a respeito da continuidade do colégio, mas as diretoras pedagógicas não têm dúvidas de que “uma escola que fica em primeiro lugar do distrito nos resultados de ensino secundário e primeiro lugar do concelho no ensino básico num ano com tanta tentativa de desestabilização tem direito a continuar o seu trabalho e é importante para a cidade”. “Esse reconhecimento externo tem de chegar. O colégio reorganizou-se, está em funcionamento, e à semelhança dos anos anteriores, já está a projetar o próximo ano letivo”, sublinharam.

Para Sandra Santos e Raquel Galeão, o primeiro lugar do distrito no ranking do secundário “foi a melhor recompensa e a melhor resposta que o corpo docente e os alunos podiam dar”.



