Ocorrências Veículos de aluguer usavam gasóleo agrícola A Diretoria da Alfândega de Peniche colaborou com a Divisão da PSP de Loures na deteção de três veículos ligeiros de transporte de aluguer de passageiros que utilizavam como combustível gasóleo agrícola. 01-02-2017 | A operação foi desencadeada na cidade de Torres Vedras. Foi possível apurar que o proprietário de uma viatura em infração possuía várias viaturas de aluguer de passageiros em atividade, levando à suspeita de que também se encontrariam nessa situação.

Foram assim localizar mais duas viaturas numa oficina situada numa das freguesias deste concelho. Uma já se encontrava a proceder à lavagem do depósito e a outra em espera para o mesmo efeito.

As viaturas foram apreendidas.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub