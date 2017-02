Caldas / Cultura Exposição "Texturas by Helena Pedro Nunes" A exposição "Texturas by Helena Pedro Nunes" será inaugurada a 11 de fevereiro, às 17h30, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, onde ficará patente até 4 de março. 31-01-2017 | Formada pelo Instituto Superior de Belas Artes, o seu trabalho é influenciado por uma matriz urbana e sofisticada, caracterizando-se por uma expressão intensa e simbolismo iconográfico.

Será exibida parte do seu espólio de pintura, que tem merecido divulgação nacional e internacional em galerias e eventos.

