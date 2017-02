Desporto Voleibol-veteranos Sporting Clube das Caldas 2 Sport Operário Marinhense 3 No passado dia 27, em Caldas da Rainha, disputou-se um jogo em atraso, referente à sexta jornada do segundo Campeonato Distrital de Leiria em voleibol de veteranos masculinos, entre as equipas do Sporting Clube das Caldas e o Sport Operário Marinhense (Marinha Grande). 31-01-2017 | As duas equipas O jogo foi ganho pela equipa forasteira por 3 sets a 2, com os parciais 25-21, 25-21, 17-25, 18-25 e 10-15.

A equipa caldense entrou muito bem no jogo, muito concentrado em todos os momentos. A partir do terceiro set rodou os restantes elementos que compõem o plantel, ficando nesta altura a equipa do Marinhense mais forte. No set decisivo os adversários erraram menos.

A equipa do Sporting Clube das Caldas foi composta pelos seguintes atletas: Sérgio Oliveira, Mário Pedro, Jorge Sousa, Zeca, Tita, João Neves, José Pinto, Nuno Mota, Emanuel Marim, Ricardo Santos e Ricardo Lima.

Após este jogo, a classificação é a seguinte: 1º Clube Atlético Cadaval com 14 pontos (7 jogos), 2º Sporting Clube das Caldas com 14 pontos (8 jogos), 3º Sport Operário Marinhense com 12 pontos (7 jogos) e 4º Grupo Desportivo Martingança com 2 pontos (6 jogos).

No próximo dia 3 os veteranos caldenses vão deslocar-se à Marinha Grande, para aí jogarem contra o Sport Operário Marinhense, e por outro lado, o Clube Atlético Cadaval irá receber o Grupo Desportivo Martingança.

