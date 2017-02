Desporto Nadadores dos Pimpões na IX Taça Cidade de Torres Novas Decorreu no passado dia 21, no Complexo Municipal de Piscinas de Torres Novas, a IX edição da cidade de Torres Novas, competição organizada pelo Clube de Natação de Torres Novas, que contou com a participação de 264 nadadores (136 masculinos e 128 femininos). 31-01-2017 | Equipa dos Pimpões/Cimai A equipa dos Pimpões/Cimai era composta pelos nadadores Ana Teresa Figueiredo, Maria Caiado, Inês Soares, Constança Gomes, Ângela Henriques, João Miguel Santana, Gonçalo Caetano, Pedro Carriço e Sebastião Gomes.

Depois de um longo período sem competição, como consequência da transição entre a época de inverno e a preparação para a época de verão, foi com alguma curiosidade que se assistiu ao regresso à competição. Os resultados não foram brilhantes, nem tal se esperava, mas as indicações transmitidas pelos vários nadadores nas provas disputadas foram bastante positivas.

A equipa dos Pimpões/Cimai obteve o 8º lugar, entre 17 clubes participantes.

Individualmente esteve em destaque o nadador João Miguel Santana, ao obter dois novos recordes do clube na prova de 50M Júnior e Absoluto.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub