Caldas / Economia, Caldas da Rainha Equivalenza Marca de perfumes celebra três anos no La Vie Aberto ao público há três anos no Centro Comercial La Vie de Caldas da Rainha, a loja Equivalenza, que aposta não só na perfumaria, mas também em produtos de beleza, tem sido um sucesso entre os clientes, especialmente nesta quadra natalícia, com a nova fragância “Lucky Me by Diana”. 20-12-2016 | Mariana Martinho O espaço Equivalenza encontra-se no piso 0 do Centro Comercial La Vie A marca “low cost” tem 130 lojas espalhadas por todo o país, mas nas Caldas da Rainha marca presença em dois espaços comerciais.

Com loja na Rua Miguel Bombarda nº 20 e no Centro Comercial La Vie, a loja Equivalenza, de regime de franchisado daquela cadeia espanhola, tem captado a atenção do público, graças à relação qualidade-preço dos produtos.

Na perfumaria de “low cost”, situada piso 0 do Centro Comercial La Vie (junto ao supermercado Pão de Açúcar) pode encontrar perfume para senhora, homem e criança, e também cremes, loções corporais, batons e ambientadores para a casa, carro e animais.

Segundo Pedro Serra, gerente do espaço, “a loja Equivalenza no La Vie tornou-se necessária para atingir um outro tipo de público e ao mesmo tempo disponibilizar um tipo de produto que não havia no centro comercial”.

Satisfeito com a adesão que o espaço tem tido, Pedro Serra explicou que o “sucesso deve-se à qualidade e ao baixo preço dos produtos, bem como a possibilidade que os clientes têm de reabastecer o frasco com o perfume que o cliente deseja, poupando assim o valor do frasco”.

A Equivalenza também tem uma preocupação com a componente ambiental, “uma vez que não há desperdício nas embalagens”.

Esta marca pretende oferecer uma nova forma de comprar fragrâncias convidando os clientes a adquirir perfumes das mesmas "famílias olfativas”. Na loja existem cerca de 400 perfumes, que podem ser vendidos em frascos de 100ml (21,80€), 50 ml (12,50€) ou 30 ml (8,95€).

Para além do frasco tradicional, a Equivalenza disponibiliza aos seus clientes o perfume em roll-on.

A novidade para este Natal é o perfume “Lucky Me by Diana”, criado com base nas memórias de infância da atriz Diana Chaves. Com um frasco pequeno e redondo, em tons de salmão e transparente, procura combinar os aromas de limão, toranja e flor de amêndoa, além de rosas brancas, baunilha, violetas e pó de talco. Estando à venda nas lojas por 24,50€, “tem sido o principal sucesso da loja nesta quadra natalícia”, segundo Pedro Guerra.



Mariana Martinho

