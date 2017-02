Caldas / Sociedade Algas foram as estrelas de menu no restaurante da Escola de Hotelaria e Turismo No último menu do “Raízes”, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (EHTO), quem se fez brilhar foram as algas, “vegetais marítimos” que, embora não sejam habituais na mesa dos portugueses, começam a conquistar cada vez mais consumidores pelas suas propriedades benéficas à saúde. 31-01-2017 | Mariana Martinho [+] Fotos Gin tónico com algas Sem propostas de carne na ementa, o grande destaque foi dado às algas marinhas, que esteve presente em todos os pratos. Ricas em minerais, como cálcio, ferro e iodo, mas também consideradas boas fontes de proteína, carbohidrato e Vitamina A, as algas são ainda uma excelente fonte de energia com baixo teor calórico, o que as torna no alimento ideal para quem procura uma alimentação saudável.

Existem cerca de 200 espécies de algas comestíveis, que variam nos tons e que podem ser consumidas de diversas formas (sopas, saladas, caldeiradas, aperitivos, misturadas com arroz, entre outros), sendo que os finalistas da EHTO optaram por utilizá-las em todo o menu. Preparado pelos alunos finalistas do curso Técnicas de Cozinha/Pastelaria e servido pelos colegas do curso de Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas, o repasto começou com um dos pratos mais típicos da gastronomia japonesa, a sopa de miso e abóbora, seguindo-se o polvo sobre musgo irlandês e ar de ameijoas e o atum fumado com alface-do-mar.

Para sobremesa, os alunos optaram por servir um demy-cute de chocolate e cabelo de velha.

A carta de bebidas incluía um gin tónico com algas, vinho verde Muralhas de Monção, vinho branco Alambra DOC Alentejo e para digestivo um Porto Ruby, feito com gin, licor e natas com canela.

Com um sabor semelhante ao do peixe e do marisco, os “vegetais marítimos” podem ser quase todos ingeridos crus, explicou Ana Ribeiro, do departamento de marketing da empresa “Algaplus”, que foi uma das convidadas para o almoço.

Sedeada em Ílhavo, a Algaplus dedica-se à produção controlada de macroalgas marinhas, que têm aplicação variada, desde a indústria alimentar à cosmética, ou a rações para animais. Para dinamizar o mercado das macroalgas a empresa tem as marcas Tok de Mar (produtos alimentares) e SeaOriginals (produtos de bem-estar).

Para o almoço, a empresa forneceu “250 gramas de três variedades de algas cultivadas e desidratadas como alface-do-mar, cabelo de velha e musgo irlandês”.

A funcionar desde 2012, a responsável afirma que a venda de vegetais marítimos tem corrido “muito bem, pois sentimos que cada vez mais, as pessoas/indústrias têm interesse e curiosidade pelo produto”. Além disso, a “indústria alimentar começa a interessar-se pelo desenvolvimento das algas, devido aos benefícios nutricionais que elas têm na saúde”.

A responsável sublinhou que “os portugueses estão habituar-se a estes novos alimentos, numa altura em que se fala cada vez mais de “agronomia do mar””. Assim a empresa vende Tok de Mar, que é um saco de trinta gramas de algas desidratadas, que custa quatro euros, mas também vende um produto gourmet de sal ou flor de sal com algas.

Igualmente presente no almoço, Paulo Almeida, diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar, frisou que “as algas são um produto versátil, que permite acompanhar diversas iguarias, desde entradas ao acompanhamento”.



Pão que em vez de sal tem algas



Outro dos produtos presentes em todo o almoço foi o Pão d’Algas. Criado pelo Gabinete de Investigação dos Recursos Marítimos do Politécnico de Leiria, em Peniche, juntamente com a empresa Algaplus e o Grupo Calé- Pastelarias Contradição, em formato de coração apresenta-se como uma alternativa mais saudável ao pão tradicional e pode ser ingerido por pessoas que têm restrições ao consumo de sal. Além disso, contém todos os benefícios do recurso natural marinho e ainda é uma fonte de fibra e de minerais como cálcio, ferro, sódio e potássio.

Luís Calé, responsável pelo Grupo Calé, referiu que “apesar de estar à venda apenas em Peniche e nas Caldas da Rainha, o objetivo é chegar a todo o país”.

Para o almoço, levou cem unidades deste produto, que tem tido “bastante saída”. Com um “leque de clientes assíduos”, Luís Calé salientou que as “quantidades ainda são muito relativas no concelho das Caldas da Rainha”. Contudo, o grupo e o Politécnico lançaram outro produto que começou a ter comercialização este ano, o “Pão do Mar”.

Feito a partir de bivalves, “este produto também tem a particularidade de não ter sal e é rico em valores nutricionais”.

